В России предложили «кешбэк за здоровье» для отказавшихся от вредных привычек

В России предложили поощрять граждан за отказ от алкоголя и табака. С инициативой выступила организация «Зов народа», которая обратилась в Правительство РФ и Госдуму с предложением внедрить федеральную программу «Кешбэк за здоровье», сообщили общественники изданию Life.ru.

Согласно идее, россиянам, которые подтвердят справкой от нарколога или терапевта, что не употребляют спиртное и никотин, будут предоставляться бонусы. В качестве возможных мер поддержки рассматриваются налоговые вычеты, льготные кредиты, повышенные проценты по вкладам, а также скидки на ОСАГО и каско при сотрудничестве с банками и страховыми компаниями.

Финансировать проект авторы предлагают за счет акцизных сборов от продажи алкоголя и табачной продукции, а также из средств нацпроекта «Укрепление общественного здоровья». По их мнению, такая система станет стимулом к ведению здорового образа жизни, поможет снизить смертность от связанных с вредными привычками болезней и повысить качество жизни россиян.

