Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянок с детьми до трех лет будут менее охотно брать на работу

fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Россиянок с детьми до трех лет будут менее охотно брать на работу в случае отмены испытательного срока для них. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его прогнозу, число вакансий для мам с маленькими детьми сократится в пять раз.

В России подписан закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам, у которых есть дети до трех лет. В сопроводительных материалах отмечается, что решение связано с чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью для матери ребенка в этом возрасте.

«Поставьте себя на место работодателя: около 80% вакансий требуют испытательного срока. Это единственный для компаний способ хоть как-то снизить риски при найме. Около 20% соискателей, получив место, оказываются в итоге не компетентны и уходят по условиям договора. При этом около 20% работодателей в принципе не нанимает матерей с маленькими детьми, зная, что они будут несколько лет не вылезать из больничных (и для данной позиции это критично). И вот новый закон говорит оставшимся 80% предприятий (из которых две трети всегда проводят испытательный сроки и которые в принципе готовы рассматривать женщин с маленькими детьми): либо берете их, как есть, либо не связывайтесь с ними вообще», — отметил Селезнев.

У работодателей не будет никакой мотивации брать женщин с детьми, считает финансист: нанять их станет сложно, а уволить нельзя. Во многих случаях рекрутер даже не обязан ничего объяснять при отказе в найме, предупредил Селезнев. «Мы нашли другого кандидата», — стандартное объяснение без каких-либо деталей, сказал эксперт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!