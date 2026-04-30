Финансист Селезнев: вакансий для мам с детьми до трех лет станет в пять раз меньше

Россиянок с детьми до трех лет будут менее охотно брать на работу в случае отмены испытательного срока для них. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его прогнозу, число вакансий для мам с маленькими детьми сократится в пять раз.

В России подписан закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам, у которых есть дети до трех лет. В сопроводительных материалах отмечается, что решение связано с чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью для матери ребенка в этом возрасте.

«Поставьте себя на место работодателя: около 80% вакансий требуют испытательного срока. Это единственный для компаний способ хоть как-то снизить риски при найме. Около 20% соискателей, получив место, оказываются в итоге не компетентны и уходят по условиям договора. При этом около 20% работодателей в принципе не нанимает матерей с маленькими детьми, зная, что они будут несколько лет не вылезать из больничных (и для данной позиции это критично). И вот новый закон говорит оставшимся 80% предприятий (из которых две трети всегда проводят испытательный сроки и которые в принципе готовы рассматривать женщин с маленькими детьми): либо берете их, как есть, либо не связывайтесь с ними вообще», — отметил Селезнев.

У работодателей не будет никакой мотивации брать женщин с детьми, считает финансист: нанять их станет сложно, а уволить нельзя. Во многих случаях рекрутер даже не обязан ничего объяснять при отказе в найме, предупредил Селезнев. «Мы нашли другого кандидата», — стандартное объяснение без каких-либо деталей, сказал эксперт.

