Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести

Матвиенко призвала «Северсталь» к большей социальной ответственности
В сложной ситуации для страны в целом и для родного региона в частности крупнейшие компании страны должны руководствоваться не только юридическими законами, но и «законами совести», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В рамках выступления на пленарном заседании палаты регионов была поднята тема переплаченных налогов бизнес-предприятиям.

Матвиенко обратила внимание на компанию «Северсталь», работающую в Вологодской области.

«Алексей Мордашов (владелец «Северстали») вышел на первые места в списке  самых богатых людей мира. Но ситуация и в стране, и в области — сложная. И, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и что-то из офшоров перевести в родную страну», — указала председатель СФ.

На пленарном заседании съезда РСПП, прошедшем в марте в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке. Как отметил Путин, в подобной ситуации может появиться соблазн получить конъюнктурные доходы и их «проесть», пустить на дивиденды. Он подчеркнул, что важно сохранять осмотрительность, поскольку обстановка на рынках может быстро измениться.

Ранее Путин дал шесть поручений по итогам участия в съезде РСПП.

 
