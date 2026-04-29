Сербия может запустить прямое авиасообщение с пятым российским городом

Сербия не исключает открытия прямого авиасообщения с Минеральными Водами, заявил на Кавказском инвестиционном форуме Ненад Попович — курирующий в сербском правительстве международное экономическое сотрудничество в статусе министра без портфеля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, российско-сербское направление прямых авиаперелетов может обладать перспективным потенциалом для наращивания турпотока.

«Я надеюсь, что реальный потенциал туризма здесь огромный, мне кажется абсолютно реально разговаривать и об открытии рейса Сербия — Минеральные воды», —

Министр напомнил, что Сербия на сегодняшний день является единственной страной в Европе, из которой выполняются прямые рейсы в четыре российских города — Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. С 19 мая к этим направлениям добавится еще одно — прямые авиаперелеты из Сербии в Нижний Новгород и обратно.

Сербские власти принципиально сохраняют прямое авиационное сообщение с Россией, несмотря на введенные Западом санкции. Президент страны Александр Вучич подчеркивал, что не собирается пересматривать это решение.

Ранее в Сербии оценили возможность введения виз для россиян.