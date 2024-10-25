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В правительстве Сербии высказались по поводу виз для россиян

Вице-премьер Вулин: Сербия останется для россиян безвизовой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербия останется для россиян безвизовой. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы не изменим свою политику в отношении россиян, не будем вводить визы... Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга», — сказал он.

По словам Вулина, Сербия для России является не просто дружественной страной, а братской. Он отметил, что большинство россиян, которые приехали в Сербию, сделали это по экономическим причинам, поскольку хотят вести бизнес вне западных санкций. Однако среди приезжих есть единицы тех, кто использует сербское гостеприимство, чтобы влезть в политику и навредить правительству РФ и президенту России Владимиру Путину, сообщил Вулин. Такие действия неприемлемы для сербов и пресекаются, добавил вице-премьер.

Днем ранее Вулин заявил, что Сербия не отменит прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление со стороны Запада из-за сотрудничества Белграда с Москвой. Он отметил, что не знает, сократится или увеличится количество авиарейсов в дальнейшем, но выразил уверенность, что они точно не прекратятся.

24 октября Вулин признался, что готов до конца своей жизни сражаться за сохранение дружеских отношений с Россией. По его словам, он не боится угроз в свой адрес из-за поддержки диалога с Москвой, так как, на его взгляд, этого стоит ожидать, если занимаешься политикой «в эти ужасные времена».

Ранее Вулин назвал БРИКС надеждой человечества.

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