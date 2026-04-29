Стали известны сроки внедрения национальной модели торговли в России

Минпромторг: национальная модель торговли в РФ заработает не раньше 2027 года

Национальная модель торговли, разработанная Минпромторгом, заработает в России не раньше 2027 года, заявил журналистам замглавы ведомства Роман Чекушов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, консолидированную позицию по этому вопросу в правительстве сформулируют в ближайшее время, как только будут готовы заключения и согласования отраслевых ассоциаций и федеральных органов исполнительной власти.

Минпромторг исходит из необходимости периода адаптации бизнеса к новым правилам, поэтому не торопится со сроками вступления модели в силу, пояснил Чекушов. Реакция от ведомств уже поступает, критичных замечаний пока нет, все комментарии прорабатываются в рабочем порядке, сообщил он.

Предложения министерства предполагают выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей, более эффективное регулирование рыночной торговли, а также регулирование участия торговых сетей и ретейл-организаций на логистическом рынке, добавил представитель Минпромторга.

Против разрабатываемой ведомством по поручению президента РФ национальной модели торговли выступали ФАС и Минэкономразвития, призывая избегать введения дополнительных ограничений платформенной экономики и ужесточения требований к маркетплейсам.

