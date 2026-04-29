Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стали известны сроки внедрения национальной модели торговли в России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Национальная модель торговли, разработанная Минпромторгом, заработает в России не раньше 2027 года, заявил журналистам замглавы ведомства Роман Чекушов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, консолидированную позицию по этому вопросу в правительстве сформулируют в ближайшее время, как только будут готовы заключения и согласования отраслевых ассоциаций и федеральных органов исполнительной власти.

Минпромторг исходит из необходимости периода адаптации бизнеса к новым правилам, поэтому не торопится со сроками вступления модели в силу, пояснил Чекушов. Реакция от ведомств уже поступает, критичных замечаний пока нет, все комментарии прорабатываются в рабочем порядке, сообщил он.

Предложения министерства предполагают выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей, более эффективное регулирование рыночной торговли, а также регулирование участия торговых сетей и ретейл-организаций на логистическом рынке, добавил представитель Минпромторга.

Против разрабатываемой ведомством по поручению президента РФ национальной модели торговли выступали ФАС и Минэкономразвития, призывая избегать введения дополнительных ограничений платформенной экономики и ужесточения требований к маркетплейсам.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!