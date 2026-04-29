США продлили лицензии на операции по продаже активов «Лукойла»

США до 30 мая продлили действие лицензии на операции для проведения переговоров и заключения контракта по продаже международных активов «Лукойла». Это говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина.

«Все операции, запрещенные исполнительным указом 14024, которые являются необходимыми для ведения переговоров о заключении, а также для самого заключения контрактов с ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» или любыми его аффилированными лицами по продаже, отчуждению или передаче Lukoil International GmbH… разрешены до 30 мая», — указано в документе.

«Лукойл» находится в санкционном списке США с 22 октября прошлого года. Российская компания после введения рестрикций объявила о намерении продать свои зарубежные активы. В январе 2026 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор находится на рассмотрении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина.

Впоследствии OFAC выпустило и несколько раз продляло лицензию на переговоры по продаже активов компании.

Ранее сообщалось, что компания из Саудовской Аравии намерена купить активы «Лукойла».