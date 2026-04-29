«Драть будут всех»: в России спрогнозировали «побег» бизнеса в тень

В последнее время сталкиваются с постоянными изменениями «правил игры», ужесточением требований и ростом налогов, на фоне чего они будут массово уходить в самозанятые либо дробить бизнес, считает депутат Гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов. Смена экономического планирования мешает компаниям выстроить долгосрочные планы, объяснил он на круглом столе, организованном ЕАН в рамках проекта «Простой вопрос».

Основное давление на себе испытывает миробизнес, который вынужден терпеть рост налоговой нагрузки, падение покупательской способности населения, сокращение льгот, а также постоянный рост издержек, включая оплату ЖКУ и аренду помещений, отметил депутат. Высокая ключевая ставка также делает бизнес нерентабельным, что создает тревожную картину, подчеркнул он.

«Меня тревожит следующая тенденция — у нас в Екатеринбурге порядка 27–29 млрд рублей собрали налогов с малого и среднего бизнеса, ― привел пример Козлов. ― Уже первый квартал показал, что падение составило 10–20% к уровню прошлого года. Я сам вижу, что местные парикмахерские, например, все чаще переходят в самозанятые».

По его мнению, бизнесмены устали от ежегодных изменений норм и требований, не позволяющих им выстроить планы на долгосрочную перспективу. Он подчеркнул, что убедился в этом на своем опыте – парламентарий пояснил, что сам занимается бизнесом, но не может выстроить даже пятилетний финансовый план без постоянных корректировок.

Депутата поддержал финансовый аналитик Виталий Калугин, который подчеркнул, что налоги для бизнеса, включая НДФЛ, кадастровый, налог на недвижимость, продолжат расти, так как это нужно для покрытия дефицита бюджетов.

«Дефицит в этом году в государстве будет к 10 трлн рублей. Драть будут всех и серьезно, ― заявил Калугин. ― Понятно, что в следующем году, когда закончится испытательный срок у самозанятых, их всех уведут в ИП. Уйдут в тень».

Напомним, до этого российских бизнесменов предупредили о приближении новой волны банкротств. Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains Мария Иванеева, за последние три года объем просроченной дебиторской задолженности в России вырос более чем в два раза. Этот показатель указывает на приближение новой волны неплатежей, которая может затронуть широкий круг отраслей. Потеря такого объема может стать критической для бизнеса, особенно в условиях ухудшения платежной дисциплины, подчеркнула эксперт.

Ранее Путин утвердил перечень поручений после встречи с бизнесом на съезде РСПП.