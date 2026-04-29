Эксперт раскрыл причины заявлений о рекордном дефиците кадров в России

Профессор Сафонов: неполная занятость создает видимость дефицита кадров
В России на данный момент нет кризисного дефицита кадров на рынке труда – вместо этого наблюдается рост неполной занятости населения. Если бы таких работников освободили от должностей, это вызвало бы избыток рабочей силы, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Текущую ситуацию он сравнил с той, что сложилась на рынке труда в 1995 году, когда катастрофически не хватало специалистов в области финансов, страхования и внешней торговли, ощущался дефицит экономистов, юристов. После переобучения рынок стабилизировался, отметил эксперт.

«Что касается заявлений по поводу абсолютного дефицита на рынке труда, то нужно разобраться в том, что происходит у нас с количеством отработанного времени, а с этим у нас всё не очень здорово, у нас растёт количество неполной занятости, — заявил Сафонов. — Поэтому люди как бы заняты, но по сути не работают. И если бы их в классической форме освободили от должностей, то у нас просто был бы избыток этой рабочей силы».

Напомним, накануне глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране ощущается небывалый дефицит рабочей силы, оказывающий влияние на всю экономику. По оценкам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, к 2032 году стране потребуются 12 млн новых работников, особенно в восьми ключевых высокотехнологичных направлениях. Аналитики подтверждают сокращение кадрового резерва. Тем не менее, по данным Центробанка, дефицит кадров уже ослабевает. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россиян ранее предупредили о «чистке» на рынке труда в 2026 году.

 
