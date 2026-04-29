Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Минфин РФ использует ИИ при подготовке бюджета

Силуанов: Минфин применяет ИИ при подготовке бюджета, но решения принимают люди
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство использует искусственный интеллект (ИИ) при подготовке бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, ИИ используется в качестве помощника для участников бюджетного процесса. Он подсказывает, как правильно составить бюджет, как правильно распределить расходы по статьям бюджета.

«Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть», — поделился Силуанов.

Он уточнил, что последнее слово в принятии решений все же остается за человеком. ИИ также используют налоговая и таможенная службы, в частности, ИИ хорошо вычисляет неплательщиков налогов.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» заявила, что к 2036 году развитие российской экономики будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью.

Ранее футуролог назвал главные риски развития ИИ для человечества.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
