Стало известно, как изменились накопления россиян за девять лет

Силуанов: каждый второй россиянин имеет финансовую подушку безопасности
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более половины жителей страны имеют финансовую подушку безопасности. Такие данные он привел в своем выступлении на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

По словам Силуанова, 51% россиян располагают сбережениями на случай непредвиденных обстоятельств. При этом доля активно сберегающего населения, систематически откладывающего деньги, составляет 48%.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что сбережения важны как для самих людей, так и для государства в целом.

«Всегда нужно задумываться, что сегодня есть доход такой-то, завтра он поменьше, послезавтра — побольше. Поэтому необходимо иметь возможности, чтобы какие-то непростые в жизни моменты прожить, имея под собой подушку безопасности», — добавил он.

Приведенные данные о накоплениях россиян Силуанов сравнил с аналогичными показателями за 2017 год: тогда финансовую подушку безопасности имели только 37% жителей страны. Получается, что за последние девять лет число создавших личные накопления граждан выросло на 14 процентных пунктов.

