Раскрыто влияние снятия наличных на инфляцию

Резкий рост объема наличных денег на руках у россиян в марте не похож на обычный сезонный фактор и может быть связан с повышенной осторожностью граждан на фоне отдельных ограничений связи и рисков перебоев в работе цифровых сервисов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, на инфляцию этот тренд не влияет, но в России может повыситься доля расчетов, которые сложно отследить.

«Для банковской системы рост наличных на руках у россиян — чисто техническое напряжение (нагрузка на кассы, банкоматы, логистику). Но может немного повыситься доля расчетов, которые сложнее отслеживать, однако масштаб такого эффекта для экономики ограничен. Для потребления и инфляции это — нейтрально. Люди тратят столько денег, сколько у них есть: хоть в наличном виде, хоть в безналичном, а снятие денег со счетов никого не делает богаче», — отметил финансист.

Банк России в апреле сообщил, что в марте 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился на 300 млрд рублей. Регулятор отметил, что это заметно выше значений прошлых лет.

По словам Селезнева, это точно не сезонный фактор: обычно период с января по апрель, наоборот, является временем снижения объема наличных денег в обращении.

«В 2026 году, как и в 2023-м, мы видим аномальное отклонение уже в начале года. Пока темпы снятия средств со счетов ниже, чем три года назад, но при сохранении текущего тренда разница может сокращаться. В ближайшие месяцы спрос на наличные может приблизиться к максимумам последних лет. Одна из вероятных причин — желание граждан иметь запас наличных на случай перебоев с доступом к цифровым сервисам и безналичным платежам на фоне временных ограничений связи», — подчеркнул Селезнев.

По его словам, россияне за много лет привыкли, что можно почти где угодно обойтись картой или даже просто смартфоном, и наличные с собой не носят. Сейчас тренд развернулся: в отдельных ситуациях отсутствие наличных может создавать бытовые неудобства, в том числе в крупных городах, сказал финансист.

По его словам, в обращении сейчас находится около 18 трлн рублей, вся денежная масса (агрегат M2) — более 130 трлн. То есть более 80% всех рублей существует в безналичном виде, а 300-400 млрд в месяц это менее 2% всех напечатанных денег и монет и десятые доли всех массы рублей, подчеркнул Селезнев. Даже если будет побит рекорд 2023 года, когда совокупно из банков было выведено около 2 трлн, это все равно будет незначительная сумма для финансовой системы — порядка +10% к наличной массе и 1,5% к денежной (с учетом безналичных денег), уточнил эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне вернулись к наличным.