Трутнев потребовал объяснить, почему одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей

Трутнев попросил объяснить, почему килограмм яблок на Чукотке стоит 1000 рублей
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, что в одном из магазинов на Чукотке увидел яблоки по 300 рублей за штуку. Он попросил Минвостокразвития объяснить принцип ценообразования в регионе, пишет РИА Новости.

» ...такая цена, производящая впечатление.<...> мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», — сказал полпред на совещании по социально-экономическому развитию Чукотки, отметив, что килограмм яблок в одном из магазинов стоит 1 тыс.рублей.

По словам Трутнева, если цена стала такой уже после снижения, то «что-то мы не то делаем».

Северный завоз — это доставка грузов в районы Крайнего Севера. Каждый год на снабжение заполярных территорий продуктами, лекарствами, топливом и другими товарами направляется 87 млрд рублей, что обеспечивают жизнь 3 млн человек и работу предприятий в Арктике.

До этого в Минэкономразвития заявили, что глобальный скачок цен на энергоносители не скажется на российской продуктовой линейке и ценах внутри России.

Ранее разрыв в ценах на продукты в регионах России впервые за два года достиг рекорда.

 
