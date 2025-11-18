На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разница в ценах на продукты в разных регионах России достигла рекорда

Росстат: разрыв стоимости базовой корзины товаров между регионами вырос до 12%
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России впервые за два года увеличилась на 12% и достигла рекордных 19 тысяч рублей. Об этом сообщили ««Известия»», изучив данные Росстата.

Речь идет о корзине из 83 позиций, в которую входят продукты, предметы первой необходимости и услуги, такие как хлеб, картофель, мыло, ЖКХ и проезд.

В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тыс. рублей, тогда как в Саратовской области он стоил около 22 тысяч. В среднем по стране стоимость фиксированного набора превысила 25 тыс. рублей, что на 10% выше уровня прошлого года.

Цены росли по-разному в разных частях страны. На Чукотке они увеличились на 11%, в Москве — на 15%, достигнув почти 38 тысяч рублей. В Мурманской области рост составил 14%, доведя стоимость до 30 тысяч. В более доступных регионах, таких как Саратовская, Астраханская и Орловская области, цены поднялись на 8–9%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что усиление разрыва связано с высокой инфляцией и неоднородной динамикой цен. С конца 2024 года по октябрь 2025 года инфляция на Дальнем Востоке достигла 5,1%, в Центральном и Северо-Кавказском округах — 3,8%.

По словам управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, высокая стоимость жизни в Москве объясняется дорогой арендой и зарплатами, которые в августе достигли 161 тыс. рублей с ростом на 13% за год. На Чукотке средняя зарплата составляет 193 тыс., а в Саратовской и Астраханской областях — 65–67 тыс. рублей. Косарева подчеркнула, что издержки на оплату труда напрямую влияют на конечные цены товаров и услуг.

Ранее в России подорожали курица и яйца.

