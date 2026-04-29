ВТБ расширил географию переводов за рубеж с выдачей наличных

ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных на пять стран. Об этом сообщает пресс-служба банка, ее цитирует ТАСС.

Уточняется, что клиенты ВТБ могут воспользоваться международными переводами с выдачей наличных уже в 12 странах, даже если у получателя нет счета или карты в местном банке. Сейчас в этот список добавили Грецию, Израиль, Казахстан, Кипр и Турцию.

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина, в кредитной организации отметили растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных.

«…это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платежные системы», — отметил он.

Охорзин подчеркнул, что оформить перевод можно всего за несколько минут в телефоне, а снять деньги — в любом пункте выдачи наличных.

