В России заявили о снижении цен на вторичное жилье

Экс-премьер Степашин: вторичное жилье в РФ сейчас дешевеет
В России цены на вторичное жилье в настоящее время в целом ряде случаев снижаются. Об этом заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил политик в ответ на вопрос, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.

При этом, по словам Степашина, есть надежда на уменьшение ключевой ставки. Как уточнил экс-премьер, ее вполне могут снизить до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5-6%.

27 апреля директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что застройщики не торопятся снижать цены на жилье из-за сохраняющегося спроса со стороны покупателей на недвижимость.

Она объяснила, что в строительстве, как и в любой другой сфере, работают законы спроса и предложения. По словам Даниловой, девелоперы активно прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы стимулировать спрос на жилье и избежать массового снижения цен.

Ранее эксперт раскрыл главную причину недоступности жилья россиянам.

 
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
