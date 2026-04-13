Эксперт раскрыл главную причину недоступности жилья россиянам

Финсоветник Родин: длительный режим льготных ипотек задрал цены на квартиры
Среднестатистическому жителю России сегодня крайне сложно позволить себе покупку жилья, а главная причина такой ситуации – существовавшая в течение долгих лет практика льготного ипотечного кредитования. Она разогнала стоимость недвижимости, объяснил финансовый советник Глав семей Алексей Родин в эфире Общественной Службы Новостей.

По его мнению, из-за режима льготных ипотек, популярного в предыдущие 10-15 лет, жилье стало недоступным обычным гражданам.

«Очень плохая практика была, когда можно было взять одному 40 льготных ипотек. Из-за этих случаев очень сильно разогналась цена, безусловно, стоимость недвижимости выросла», — убежден финсоветник.

Что касается рыночных ставок, то они сегодня заградительно высокие, что и делает жилье недоступным для среднестатистических жителей страны, заключил Родин.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготная ипотека была вынужденной мерой и очень дорого обошлась госбюджету, поэтому ее будут модернизировать и сейчас мониторят в еженедельном режиме. По его словам, модернизация, в частности, предполагает дифференциацию ставки и увеличение лимита в некоторых регионах. В то же время он подчеркнул, что льготная ипотека по-прежнему остается драйвером рынка ипотечного кредитования: на нее приходится 80 % всех выдаваемых в России кредитов на покупку жилья.

