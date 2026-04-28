Китай готовится возобновить экспорт топлива

Financial Times: Китай с мая возобновит экспорт топлива
Ng Han Guan/AP

Китай возобновит экспорт бензина, дизельного и авиатоплива с мая. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, крупные нефтяные государственные компании уже подали заявки на получение разрешений на экспорт горючего. По словам сотрудника нефтяной государственной компании, китайское руководство считает, что внутренние потребности в горючем стабильны, и страна возобновит экспорт.

Китай планирует поставлять в основном авиатопливо азиатским государствам, запасы которых в данный момент находятся на опасно низком уровне. Кроме того, Пекин намерен поставлять им некоторые объемы бензина и дизельного топлива.

Власти КНР запретили экспорт топлива в начале военного конфликта на Ближнем Востоке для защиты внутреннего рынка.

Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен.

 
