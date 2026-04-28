Индекс Мосбиржи показал рекордное снижение с января

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опустился ниже 2 700 пунктов впервые с середины января текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, примерно в 16:50 по московскому времени, индекс Мосбиржи падал на 1,24%, до 2 698,42 пункта. 16:58 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 696,82 пункта (-1,3%), индекс РТС также снижался на 1,3%, опускаясь до 1 135,65 пункта.

24 февраля сообщалось, что индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии поднимался выше 2800 пунктов впервые с 4 февраля 2026 года. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 8:29 по московскому времени рос на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2800,02 пункта.

Индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» формируется раз в год и состоит из 20 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Он рассчитывается на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который входят 145 компаний из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

Ранее Мосбиржа запустила торги аналогом доллара США в новом режиме.