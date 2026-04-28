Спрогнозированы ставки по ипотеке на 2027 год

Инвестстратег Бахтин: ставки по ипотеке снизятся до 14% в среднем в 2027 году
Ставки по рыночной ипотеке снизятся до 14–15% в среднем в 2027 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Средние ставки по рыночной ипотеке к концу 2026 года могут понизиться до 16–17%, но это все еще высоко. Жилищное кредитование может начать оживать в первом-втором кварталах 2027 года, когда ключевая ставка опустится к 10–11%, а ставки по рыночной ипотеке отойдут к 14-15%», — отметил Бахтин.

По данным ЦСР, средняя ставка по рыночной ипотеке в настоящее время держится примерно на уровне 19,5–20,6% годовых. Для новостроек она составляет около 20–20,5%, для вторичного жилья — примерно 19,8–20,5%.

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за ключевой ставкой. Так, в ближайший месяц рыночная ипотека может находиться примерно в диапазоне 17,5–20% годовых, а для качественных заемщиков и отдельных программ — ближе к нижней границе, допустил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Ранее россиянам посоветовали брать ипотеку сейчас.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
