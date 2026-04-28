Стало известно, когда ЦБ прекратит снижать ключевую ставку

ЦБ не сможет дальше снижать ключевую ставку, если у регулятора исчезнет уверенность в устойчивом замедлении инфляции. Для Банка России ключевая ставка — это инструмент борьбы с ростом цен, а не мера поддержки любой ценой. Поэтому есть шесть ключевых факторов, которые могут остановить цикл снижения, рассказала «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Первый фактор — новая волна инфляции. Если начнут быстро расти цены на продукты, услуги, бензин, импортные товары или тарифы, ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Особенно если инфляционные ожидания населения снова пойдут вверх — это один из главных индикаторов для Банка России. Второй фактор — резкое ослабление рубля. Если доллар, евро или юань быстро вырастут, это почти сразу отражается на стоимости импорта, техники, лекарств, оборудования и комплектующих. Через курс валюты инфляция может ускориться, а значит, снижать ставку станет опасно», — отметила Кузнецова.

По ее словам, третий фактор — слишком быстрый рост кредитования: если банки после первых снижений ставки резко нарастят выдачу ипотеки и потребкредитов, спрос в экономике ускорится. Когда денег становится больше, чем товаров и услуг, цены начинают расти, подчеркнула экономист.

Четвертый фактор — расширение бюджетных расходов. Если государство активно увеличивает траты, субсидии и госзаказы, это поддерживает экономику, но одновременно создает инфляционное давление, и тогда ЦБ часто действует осторожнее, констатировала Кузнецова.

Пятый фактор — дефицит рабочей силы и рост зарплат. Если компании вынуждены повышать зарплаты быстрее роста производительности труда, бизнес перекладывает издержки в цены, и это один из устойчивых внутренних факторов инфляции, сказала экономист.

Шестой фактор — внешние риски. Санкции, проблемы с экспортом, падение цен на нефть, сложности с расчетами и логистикой могут ухудшить ситуацию быстрее любых внутренних прогнозов, подчеркнула Кузнецова.

«ЦБ будет снижать ставку только пока инфляция уверенно идет вниз», — заключила Кузнецова.

Ранее 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5%.