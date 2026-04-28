Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

ЦБ выступает против расчетов в криптовалютах внутри РФ

Набиуллина: ЦБ считает криптовалюты рискованным активом
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Центральный Банк России (ЦБ), как и прежде, считает криптовалюты рискованным и волатильным активом и выступает против их использования в расчетах внутри страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите», передает ТАСС.

«Мы считаем, что этот актив — криптовалюты — волатильный, рискованный, подвержен санкциям», — сказала Набиуллина.

По ее словам, регулятор до сих пор занимает ту же позицию, что и несколько лет назад. Единственным законным платежным средством в России остается рубль. При этом Набиуллина отметила, что Центральный Банк уже готов к комплексному регулированию криптовалют.

До этого первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что Банку России необходимо установить правила для развития криптоинфраструктуры в стране, при этом не препятствуя желающим открывать криптокошельки в других юрисдикциях.

В феврале криптовалюты в России были признаны имуществом в рамках уголовного законодательства и процесса (ФЗ № 38). О том, как это нововведение влияет на правовую ситуацию для людей, которые хранят свои активы в криптовалюте, используют ее для расчетов или занимаются активной торговлей, «Газете.Ru» рассказал адвокат Московской коллегии SED LEX Антон Пивоваров.

Ранее Набиуллина раскрыла будущее наличных рублей после внедрения цифровых.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
