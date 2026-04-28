ЦБ выступает против расчетов в криптовалютах внутри РФ

Центральный Банк России (ЦБ), как и прежде, считает криптовалюты рискованным и волатильным активом и выступает против их использования в расчетах внутри страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите», передает ТАСС.

«Мы считаем, что этот актив — криптовалюты — волатильный, рискованный, подвержен санкциям», — сказала Набиуллина.

По ее словам, регулятор до сих пор занимает ту же позицию, что и несколько лет назад. Единственным законным платежным средством в России остается рубль. При этом Набиуллина отметила, что Центральный Банк уже готов к комплексному регулированию криптовалют.

До этого первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что Банку России необходимо установить правила для развития криптоинфраструктуры в стране, при этом не препятствуя желающим открывать криптокошельки в других юрисдикциях.

В феврале криптовалюты в России были признаны имуществом в рамках уголовного законодательства и процесса (ФЗ № 38). О том, как это нововведение влияет на правовую ситуацию для людей, которые хранят свои активы в криптовалюте, используют ее для расчетов или занимаются активной торговлей, «Газете.Ru» рассказал адвокат Московской коллегии SED LEX Антон Пивоваров.

Ранее Набиуллина раскрыла будущее наличных рублей после внедрения цифровых.