Жители региона РФ массово отказываются от купленных квартир в новостройках

С начала текущего года сумма в Татарстане сумма расторгнутых сделок составила почти 1,3 млрд рублей – это в полтора раза больше, чем годом ранее. За первые три месяца покупатели отказались от 103 квартир, передает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные статистики «Дом.РФ».

В прошлом за те же три месяца покупатели отказались от 80 квартир на 830 млн рублей. В этом году зафиксировано 17 отказников в январе, 58 в феврале и еще 28 – в марте, причем в основном случаи расторжения фиксируются в Казани.

Отмечается, что лидером по количеству отказов стали жилые комплексы ГК «ПИК» — на квартиры застройщика только за февраль приходится 41 расторгнутая на сумму 483,8 млн рублей. В то же время за три месяца ГК реализовала 416 квартир на 4,3 млрд рублей.

Второе место антирейтинга по числу расторжений сделок оказалось за ТСИ с показателем 11 договоров долевого участия, третье заняли «Ак Барс Дом» и «Комосстрой», число расторгнутых сделок составило 9 и 7 соответственно.

В прошлом году также отмечался рост расторжений по новостройкам в регионе – в разрезе всего года он подскочил в четыре раза до 6,6 млрд рублей. Доля расторжений составила 4%, покупатели за год отказались от 515 квартир.

До этого в ЦБ сообщили, что российские застройщики не торопятся снижать цены на жилье из-за сохраняющегося спроса со стороны покупателей на недвижимость. Отмечается, что девелоперы активно прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы стимулировать спрос на жилье и избежать массового снижения цен. При этом есть регионы с большим объемом нераспроданного жилья – в их числе, например, Краснодарский край, где из 8,3 млн квадратных метров строящегося жилья продано только 1,7 млн, то есть 80% не распродано.

Ранее четверть регионов России столкнулась с дефицитом новостроек.

 
