Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В ФНС отчитались о результатах работы автоматической системы налоговых вычетов

Алексей Никольский/РИА Новости

С начала 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России предоставила в автоматизированном режиме налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил глава ведомства Даниил Егоров, его цитирует ТАСС.

»... реализовали модель, по которой [мы] предоставляем вычеты на лечение, обучение, спорт. <...> за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам», — подчеркнул Егоров.

До этого россиянам напомнили, что они могут получить налоговый вычет за лечение близких родственников – супругов, родителей, детей. Это касается и затрат на лекарства, выписанные врачом. Максимальная сумма расходов на лечение и покупку лекарств в налоговом периоде не должна превышать 150 тыс. рублей. Причем в эту сумму входят также расходы по другим направлениям – например, физкультурно-оздоровительные услуги и тому подобное.

Чтобы подтвердить право на получение налогового вычета нужно собрать необходимые документы, включая справку об оплате медуслуг, выданную медучреждением.

Ранее россияне пожаловались на массовый сбой при подаче документов на налоговый вычет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
