В ФНС отчитались о результатах работы автоматической системы налоговых вычетов

ФНС с начала года автоматически предоставила вычеты более чем на 200 млрд рублей

С начала 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России предоставила в автоматизированном режиме налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил глава ведомства Даниил Егоров, его цитирует ТАСС.

»... реализовали модель, по которой [мы] предоставляем вычеты на лечение, обучение, спорт. <...> за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам», — подчеркнул Егоров.

До этого россиянам напомнили, что они могут получить налоговый вычет за лечение близких родственников – супругов, родителей, детей. Это касается и затрат на лекарства, выписанные врачом. Максимальная сумма расходов на лечение и покупку лекарств в налоговом периоде не должна превышать 150 тыс. рублей. Причем в эту сумму входят также расходы по другим направлениям – например, физкультурно-оздоровительные услуги и тому подобное.

Чтобы подтвердить право на получение налогового вычета нужно собрать необходимые документы, включая справку об оплате медуслуг, выданную медучреждением.

Ранее россияне пожаловались на массовый сбой при подаче документов на налоговый вычет.