Стала известна стоимость самого дорогого тура на майские праздники

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Fun&Sun: самый дорогой тур на майские праздники стоил более 9 млн рублей
icemanphotos/Shutterstock/FOTODOM

Самый дорогой тур на майские праздники стоил более 9 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Fun&Sun.

Отмечается, что за 9,2 млн рублей семья из трех человек отправится на 13 дней на Мальдивы.

«Средний чек поездки превысил 3 млн руб. на человека, что делает эту заявку одной из самых дорогих в премиальном сегменте майских продаж», — говорится в сообщении.

Специалисты турагентства назвали самый бюджетный вариант отдыха на майские праздники с перелетом: это сити-тур в Ереван на пять дней с вылетом 3 мая. Стоимость тура на двоих составляет 20 тысяч рублей.

25 апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что россияне могут продлить майские праздники до 11 дней, если возьмут отпуск с 4 по 8 мая.

Депутат отметила, что есть более выгодный вариант — взять отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае можно отдыхать девять дней подряд, с 25 апреля по 3 мая, потратив четыре дня отпуска. В апреле 22 рабочих дня, поэтому разница между оплатой рабочего дня и отпускного меньше, чем в мае.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года россияне получат две серии трехдневных выходных, но общий срок отдыха сократится.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
