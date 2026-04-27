В Турции может пройти волна закрытия отелей из-за новых норм пожарной безопасности

В Турции могут закрыть часть отелей из-за новых норм пожарной безопасности. Об этом пишет Ekonomim.

Отмечается, что в январе в Турции вступили в силу правила, ужесточающие выдачу лицензий на открытие отелей и продление их деятельности. Причиной стало обновление правил пожарной безопасности.

Представители туристического бизнеса пояснили изданию, что просят сохранить лицензии отелей, подавших заявки до 31 мая, но не прошедших проверку пожарной безопасности из-за высокой нагрузки на инспекторов.

Изменения в законодательстве произошли после ЧП на горнолыжном курорте Карталкая в январе 2025 года. Тогда при пожаре в отеле Grand Kartal пострадали 130 человек, еще 78 не смогли спастись.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Следствие установило, что причиной возгорания стало возгорание в ресторане на четвертом этаже, произошедшее в 03:17 мск. Шеф-повар включил электрогриль, который из-за неисправных термостатов перегрелся. Отсутствие должной защиты от короткого замыкания привело к искре, которая воспламенила мусорный контейнер и газовый шланг, что и стало причиной масштабного пожара.

Ранее в турецкой провинции Бартын сгорел деревянный отель.

 
