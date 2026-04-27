Стало известно о значительном сокращении кадрового резерва в России за пять лет

«Известия»: кадровый резерв в России за пять лет сократился с 7 млн до 4,4 млн
Кадровый резерв в России за последние пять лет сократился почти в два раза. Об этом, ссылаясь на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета «Известия».

В прошлом году кадровый резерв в стране уменьшился до 4,4 млн человек, сократившись за год на 415 тыс. (9%). К нему причисляют людей, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. К первой части резерва относятся безработные численностью 1,7 млн человек, активно ищущие работу и готовые приступить к ней немедленно. Во вторую часть численностью 551 тыс. человек входит «потенциальная рабочая сила», которая находится в поиске, но не готова выйти на работу прямо сейчас либо допускает такую возможность без активных действий. К третьей части принадлежат 2,2 млн человек, желающих трудоустроиться, но не предпринимающих для этого никаких действий и не готовых приступить к работе в данный момент.

В материале отмечается, что пять лет назад численность кадрового резерва составляла 7 млн человек. Его доля по отношению к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025 году. Уменьшение численности доступного кадрового резерва вызвано демографической ситуацией в стране и высоким спросом на работников, достигнутым за счет оборонных заказов, перестройки промышленности и логистики. Кроме того, на работу быстрее стали выходить студенты, а ранее неактивные группы населения, такие как пенсионеры и женщины с детьми, чаще трудоустраиваться.

7 апреля эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в России работа после выхода на пенсию в ближайшие годы может стать основной моделью поведения для большинства граждан.

Ранее в Центробанке оценили ситуацию с безработицей в России.

 
Теперь вы знаете
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!