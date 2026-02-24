Глава Пентагона высказался о существовании инопланетян

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возможность существования инопланетян и пообещал, что его ведомство раскроет данные об НЛО. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю. <...> Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе», — сказал шеф Пентагона.

По словам Хегсета, он не ожидал, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг его обязанностей.

Президент США Дональд Трамп поручит Пентагону рассекретить документы о внеземной жизни и НЛО. Решение он объяснил «огромным интересом» общества к этой теме. При этом он раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму за высказывания об инопланетянах, назвав их ошибкой — по словам Трампа, его предшественник разгласил «секретную информацию». Что именно может раскрыть Минобороны США и есть ли у Вашингтона доказательства существования пришельцев — в материале «Газеты.Ru».

