Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России фиксируют интерес россиян к черным кредиторам

Экс-сенатор Епифанова: россияне идут к черным кредиторам из-за жестких правил МФО
Россияне могут чаще обращаться к нелегальным кредиторам на фоне ужесточения правил на рынке микрозаймов. Об этом «Газете.Ru» заявила экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия», председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Изменения в сфере микрофинансирования связаны со стремлением государства защитить граждан от чрезмерной закредитованности. Доля одобрений займов для новых клиентов сократилась до 17%, а для постоянных заемщиков — до 70%. Это говорит о заметном ужесточении условий выдачи микрозаймов. При этом у такой политики есть и обратная сторона. Более жесткие правила могут подтолкнуть часть заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам. Такие структуры нередко сначала предлагают выгодные на вид условия, а затем используют жесткие методы взыскания долгов», — отметила Епифанова.

По ее словам, международная практика показывает: в странах с развитой системой социальной поддержки для снижения долговой нагрузки применяют не только ограничения, но и дополнительные меры помощи. Речь идет, в частности, о программах финансовой грамотности, бесплатных консультациях по управлению личным бюджетом и специальных фондах, которые выдают беспроцентные займы на срочные нужды, сказала экс-сенатор.

По мнению Епифановой, такие механизмы помогают снизить спрос на дорогие займы и сохранить доступ уязвимым гражданам к финансовым услугам. В России для снижения рисков нужно расширять государственные и общественные программы поддержки, а также усиливать мониторинг и профилактику нарушений на рынке микрофинансирования, заключила Епифанова.

Ранее россиянам рассказали, что им будет сложнее получить кредиты.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!