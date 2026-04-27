В России фиксируют интерес россиян к черным кредиторам

Россияне могут чаще обращаться к нелегальным кредиторам на фоне ужесточения правил на рынке микрозаймов. Об этом «Газете.Ru» заявила экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия», председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Изменения в сфере микрофинансирования связаны со стремлением государства защитить граждан от чрезмерной закредитованности. Доля одобрений займов для новых клиентов сократилась до 17%, а для постоянных заемщиков — до 70%. Это говорит о заметном ужесточении условий выдачи микрозаймов. При этом у такой политики есть и обратная сторона. Более жесткие правила могут подтолкнуть часть заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам. Такие структуры нередко сначала предлагают выгодные на вид условия, а затем используют жесткие методы взыскания долгов», — отметила Епифанова.

По ее словам, международная практика показывает: в странах с развитой системой социальной поддержки для снижения долговой нагрузки применяют не только ограничения, но и дополнительные меры помощи. Речь идет, в частности, о программах финансовой грамотности, бесплатных консультациях по управлению личным бюджетом и специальных фондах, которые выдают беспроцентные займы на срочные нужды, сказала экс-сенатор.

По мнению Епифановой, такие механизмы помогают снизить спрос на дорогие займы и сохранить доступ уязвимым гражданам к финансовым услугам. В России для снижения рисков нужно расширять государственные и общественные программы поддержки, а также усиливать мониторинг и профилактику нарушений на рынке микрофинансирования, заключила Епифанова.

