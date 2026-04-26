Великобритания рассматривает возможность создать банк для инвестиций в оборону

Telegraph: Британия планирует создать банк для инвестиций в оборону стран JEF
Великобритания рассматривает возможность создания специального банка для инвестиций в оборону государств Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что создание банка позволит 10 странам JEF (Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция), которые также входят в НАТО, финансировать проекты в области безопасности, а также занимать средства по более низким процентным ставкам.

По данным издания, инвестиции могут быть направлены на совместные оборонные проекты на Крайнем Севере, в северной Атлантике и Балтийском море.

На данный момент, интерес к созданию банка выразили Великобритания, Финляндия и Нидерланды.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о способности Европы самостоятельно защитить себя напомнив, что пункт о взаимной обороне, закрепленный в договоре ЕС, это не просто слова.

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, какие страны должны возглавить европейский НАТО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!