В администрации президента России раскрыли экономические последствия ограничения интернета

Экономическая ситуация в России остается сложной из-за дефицита ресурсов и трудовых кадров, а также медленного внедрения технологий. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров... Медленно происходит внедрение технологий», — сказал он.

При этом Орешкин подчеркнул, что негативная динамика в экономике не связана с ограничениями интернета. По его словам, на экономические показатели влияют другие, более значимые факторы.

На днях президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть.

15 апреля депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что существующая в России практика отключения мобильного интернета носит временный характер. Он выразил уверенность в том, что страна рано или поздно вернется к «привычному цифровому укладу жизни без ограничений и перебоев». По его словам, власти стараются «снивелировать» неудобства граждан и бизнеса, при этом следует понимать, что «все это делается ради нашей безопасности».

