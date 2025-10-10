В Китае усилили таможенный контроль за импортом чипов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
FT: Китай усилил таможенный контроль за ввозом чипов
goran gjorovski/Shutterstock/FOTODOM

Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, в течение последних недель в крупных китайских портах были мобилизованы команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции.

В статье говорится, что проверки начались с целью обеспечить прекращение заказов компаниями из Китая чипов американской компании Nvidia Corp. Речь идет о процессорах H20 и RTX Pro 6000D, которые были разработаны с учетом мер экспортного контроля Соединенных Штатов.

Один из неназванных источников газеты отметил, что позже проверки расширили для охвата всей продвинутой полупроводниковой продукции. По его словам, меры ввели для борьбы с контрабандой мощных чипов.

Журналисты добавили, что до этого момента китайская сторона предпринимала мало усилий для предотвращения ввоза чипов в случае, если на границе американские представители оплачивали необходимые пошлины.

В сентябре китайский интернет-регулятор обязал ведущие технологические компании страны прекратить закупки высокопроизводительных чипов Nvidia, включая новейшую модель RTX Pro 6000D, и аннулировать уже размещенные заказы. По информации FT, решение связано с антимонопольным расследованием в отношении американского производителя.

Ситуация стала очередным витком длительного технологического противостояния. В 2022 году США ограничили экспорт передовых процессоров Nvidia в Китай из-за рисков их применения в военных целях. В апреле 2025 года администрация Трампа запретила поставки чипов H20.

Ранее глава Nvidia похвалил Илона Маска за компанию xAI.

