На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США и Китай договорились возобновить поставки чипов

Guardian: Трамп и Си договорились возобновить поставки чипов
true
true
true
close
goran gjorovski/Shutterstock/FOTODOM

США и Китай договорились возобновить поставки чипов Nexperia в Европу. Решение было достигнуто на встрече между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, передает газета Guardian.

Отмечается, что чипы Nexperia вернутся в продаже в Европе и по всему миру. Компания Nexperia отметила, что приветствует обязательства Китая «содействовать возобновлению экспорта» с китайского филиала компании.

10 октября газета Financial Times сообщила, что Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов. По ее данным, в течение последних недель в крупных китайских портах были мобилизованы команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции.

Позже издание Bild сообщило, что правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией вокруг производителя микрочипов Nexperia, против которой Пекин ввел ограничения. Журналисты отмечали, что немецкая промышленность из-за действий Китая столкнулась с серьезными перебоями поставок чипов, используемых в автомобильной промышленности и электронике.

Ранее Китай запретил ИТ-гигантам покупать чипы Nvidia и потребовал отменить уже сделанные заказы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами