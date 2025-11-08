США и Китай договорились возобновить поставки чипов Nexperia в Европу. Решение было достигнуто на встрече между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, передает газета Guardian.

Отмечается, что чипы Nexperia вернутся в продаже в Европе и по всему миру. Компания Nexperia отметила, что приветствует обязательства Китая «содействовать возобновлению экспорта» с китайского филиала компании.

10 октября газета Financial Times сообщила, что Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов. По ее данным, в течение последних недель в крупных китайских портах были мобилизованы команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции.

Позже издание Bild сообщило, что правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией вокруг производителя микрочипов Nexperia, против которой Пекин ввел ограничения. Журналисты отмечали, что немецкая промышленность из-за действий Китая столкнулась с серьезными перебоями поставок чипов, используемых в автомобильной промышленности и электронике.

Ранее Китай запретил ИТ-гигантам покупать чипы Nvidia и потребовал отменить уже сделанные заказы.