В ЦБ заявили о негативных последствиях затягивания конфликта на Ближнем Востоке

Владимир Федоренко/РИА Новости

Если напряженность на Ближнем Востоке сохранится и перерастет в более длительный конфликт, то негативное влияние на российскую экономику будет усиливаться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти», — подчеркнула глава ЦБ РФ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

По ее словам, эффект от удорожания глобальных издержек может оказаться более значительным, чем выгоды, которые обычно связывают с ростом экспорта и укреплением рубля.

До этого президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке может привести к ухудшению мировой экономической динамики: темпы роста начнут снижаться, а инфляция — ускоряться. Также он подчеркнул, что конфликт особенно ощутим для стран и отраслей, зависящих от импорта ключевых ресурсов — нефти, удобрений, серы и гелия.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая по текущей ситуации в мире, сравнил ее с началом пандемии COVID-19 и отметил необходимость заранее готовиться к крайне масштабному кризису.

Ранее Франция признала миллиардные потери от войны на Ближнем Востоке.

 
