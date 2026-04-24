В Минтрансе раскрыли, сколько самолетов нужно гражданской авиации к 2030 году

Потребность российской гражданской авиации к 2030 году составит 644 воздушных судна. Об этом говорится в презентации Минтранса РФ к выступлению главы ведомства Андрея Никитина на пленарной сессии форума «Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске, передает ТАСС.

Речь идет о четырех дальнемагистральных лайнерах, 332 среднемагистральных, 98 ближнемагистральных и 210 самолетах для региональных и местных перевозок.

«У нас огромная потребность авиапарка в российской технике, эту потребность нужно закрывать. Нам нужно мало того, чтобы построить самолеты, но нам нужно все обслуживать, ремонтировать — такой огромный вызов», — отметил глава Минтранса.

В презентации отмечается, что сейчас российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских бортов. Из них 689 иностранного и 391 отечественного производства. «Аэрофлот» уже заключил контракт на поставку 18 самолетов МС-21. Планируется закупить еще 182. Кроме того, авиакомпания S7 планирует приобрести 100 самолетов Ту-214, которые производят в Татарстане.

Ранее в России зафиксировали падение объема авиаперевозок из-за нехватки самолетов и роста спроса.

 
