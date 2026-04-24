Россиянам объяснили, подешевеют ли кредиты после снижения ключевой ставки

Специалист Гамзаев: россиянам не стоит ждать быстрого снижения ставок по кредиту
Ставки по ипотеке и потребительским кредитам в России будут снижаться медленнее, чем по вкладам, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом NEWS.ru заявил директор по развитию финансовых продуктов в компании «Сравни» Магомед Гамзаев, комментируя снижение ключевой ставки.

«Ставки по ипотеке и потребкредитам снижаются гораздо медленнее ставок по депозитам — банки осторожно закладывают риски и стоимость фондирования с лагом. В ближайший месяц заметных изменений не произойдет», — сказал Гамзаев.

Он уточнил, что ипотечные займы будут находиться в диапазоне 15–18% для рыночных программ, потребкредиты — 18–25% и выше. По его словам, последнее будет зависеть от профиля заемщика.

Эксперт добавил, что к лету 2026 года ожидается умеренное снижение ставок, их верхние границы сократятся на 1–1,5 процентного пункта. При этом минимальные ставки останутся относительно высокими, заключил он.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько до этого рассказал «Газете.Ru», что снижение ключевой ставки обычно передается в стоимость кредитов не сразу, а с лагом в две-четыре недели. Поэтому заметные изменения по потребительским займам и ипотеке можно ожидать уже в течение двух недель после заседания ЦБ 24 апреля, то есть уже в мае.

Ранее россиян предупредили о главной ошибке при досрочном погашении ипотеки.

 
