Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14,5%

На следующем заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится 24 апреля, ожидается снижение на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Об этом радио Sputnik сообщил кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков.

По словам специалиста, такое снижение не отразится на экономике России. При этом он отметил, что высокая ключевая ставка тормозит развитие экономики страны.

«При ставке 14,5% кредиты все равно очень дорогие. Никто не может взять кредит при такой ключевой ставке. Это очень дорого, поэтому нет инвестиций, экономика не развивается, грубо говоря, высокая ставка тормозит развитие российской экономики», — объяснил экономист.

Инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова добавила, что нынешние показатели по инфляции продемонстрировали нулевую динамику, которая спровоцирует снижение ключевой ставки. По ее словам, ЦБ придерживается жесткой позиции.

«Вероятность снижения больше стремится к 14,5% годовых. С учетом того, что сейчас экономический рост вообще в стагнации, то есть образно, ставку не могут понизить сразу до 14%», — подчеркнула она.

До этого результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» показали, что почти половина опрошенных россиян (47%) придерживаются мнения, что ЦБ на заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Другие 22% респондентов ожидают более существенного снижения ставки — на 1 п.п., до 14%. При этом еще 18% опрошенных полагают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 15%, а 13% допускают возврат к ужесточению политики.

Ранее были названы последствия семейного налогообложения в России.