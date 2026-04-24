Названы последствия семейного налогообложения в России

Введение семейного налогообложения для многодетных семей в России потребует кардинальной перестройки всей системы налогообложения, рассказала экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман», эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова. По ее словам, это потребовало бы уменьшения доходной части бюджета.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил объединить налогооблагаемую базу супругов, а также ввести понижающий налоговые выплаты коэффициент в зависимости от числа иждивенцев в семье и числа работающих. То есть чем больше детей и работающих в семье, тем ниже ставка налога, поскольку доход распределяется с учетом каждого члена семьи, поэтому у многодетных появляется возможность вписаться в более низкую ставку. Точно такая же система действует, например, во Франции.

«Есть большие сомнения, что государство в логике текущей ситуации пойдет на такие изменения, которые, отмечу, потребует кардинальной перестройки системы налогообложения. В один момент ни в одной стране такие серьезные реформы не проводились. Минфин в свое время озвучивал оценки, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет не более 2 млн россиян. И сколько из них могут быть многодетными — точных данных нет. Существуют экспертные оценки, что до 20% многодетных семей с относятся к высокоресурсным: родители имеют высшее образование и доход выше среднего (по данным на март этого года — чуть более 100 тыс. рублей). Всего в России порядка 3 млн многодетных семей, значит, к высокоресурсным можно отнести около 600 тыс. Но здесь, думаю, имеет смысл говорить все же о средних доходах, которые вполне вписываются в минимальную ставку», — отметила Глухова.

По ее словам, в то же время, по данным на 2025 год, за чертой бедности жила каждая пятая семья с тремя и более детьми до 18 лет. И приоритеты государства направлены на поддержку именно таких семей, констатировала Глухова. Кстати, именно для них с 1 января 2026 года уже введен один из элементов семейного — с этого момента россияне с низкими доходами получили право на семейную налоговую выплату, которая позволит родителям получить возврат ранее уплаченного НДФЛ по ставке 13%, подчеркнула экономист. Перерасчет налога делается уже по ставке 6%, а разница будет возвращена, размер ежемесячного вычета зависит от числа детей и их статуса, а также от статуса родителя, добавила Глухова.

«Никто не спорит, что поддерживать важно и те многодетные семьи, которые относятся хотя бы к среднему классу. Просто у государства на данный момент нет возможности снизить налоги для состоятельных граждан и уменьшить доходную часть бюджета, из которого оплачивается поддержка малоимущих. Увы, но на данный момент «Боливар не вынесет двоих». Поэтому предложение Рыбальченко пока выглядит как минимум излишне оптимистичным и вряд ли дойдет до практической реализации», — заключила Глухова.

