Россияне надеются на снижение ключевой ставки 24 апреля

Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что ЦБ на заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 22% ожидают более существенного снижения ставки — на 1 п.п., до 14%. При этом 18% полагают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 15%, а 13% допускают возврат к ужесточению политики.

Несмотря на то что большинство опрошенных ожидают снижения ключевой ставки, ощущение инфляционного давления у россиян сохраняется: 23% отмечают увеличение повседневных расходов, 34% говорят об умеренном давлении на личный бюджет. 43% заявили, что в последние месяцы стали ощущать рост цен слабее, чем раньше.

При этом 40% опрошенных отмечают появление изменений в ставках по банковским продуктам в течение двух недель — одного месяца после решения регулятора, 38% — в диапазоне одного — трех месяцев, а 22% респондентов замечают их лишь через три — шесть месяцев.

31% респондентов готовы пересматривать стратегию сбережений и переводить средства с вкладов в альтернативные инвестиционные инструменты при снижении ключевой ставки до 10%. Для 27% критическим является диапазон 8–9%, еще 24% опрошенных ориентируются на уровень ниже 8%, а 10% рассматривают переход к альтернативным инвестиционным инструментам только при падении ставки до 6% и ниже. Оставшиеся 8% опрошенных заявили, что оставят сбережения на вкладах независимо от уровня ключевой ставки.

«Финансовый рынок ожидает продолжения цикла снижения ключевой ставки, и базовый сценарий большинства аналитиков предполагает осторожное смягчение на фоне замедления инфляции и укрепления рубля. При этом сохраняется неопределенность: бюджетные риски, замедление экономической активности, повышенные инфляционные ожидания и внешние факторы вынуждают регулятора действовать постепенно. Поэтому даже при дальнейшем снижении ставка, вероятнее всего, останется на относительно высоком уровне дольше, чем ожидалось в конце прошлого года», — отметил генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее была спрогнозирована минимальная ключевая ставка в 2026 году.

 
