В России введут штрафы за незаконный криптомайнинг

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила введение штрафов до 1,5 млн рублей за незаконный криптомайнинг при ущербе от 3,5 млн до 13 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Одобрено», — подтвердил собеседник агентства.

В соответствии с законопроектом незаконный майнинг криптовалюты с крупным ущербом будет караться штрафом до 1,5 млн рублей, а также обязательными работами до 480 часов или принудительными работами до 2 лет,

В случае, если ущерб от действий майнера превысил 13 млн рублей, ему грозят принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет. Также возможен штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, отметил источник.

При этом законопроект предусматривает освобождение от ответственности при возмещении ущерба за незаконный майнинг. Доходы от такой деятельности подлежат конфискации.

Правительство России ввело полный запрет на майнинг криптовалют с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года в 10 субъектах страны. Ограничения распространяются на Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее в двух регионах России разрешили майнить криптовалюту.