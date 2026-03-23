Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России введут штрафы за незаконный криптомайнинг

РИА: комиссия кабмина РФ одобрила штрафы до 1,5 млн рублей за незаконный майнинг
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила введение штрафов до 1,5 млн рублей за незаконный криптомайнинг при ущербе от 3,5 млн до 13 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Одобрено», — подтвердил собеседник агентства.

В соответствии с законопроектом незаконный майнинг криптовалюты с крупным ущербом будет караться штрафом до 1,5 млн рублей, а также обязательными работами до 480 часов или принудительными работами до 2 лет,

В случае, если ущерб от действий майнера превысил 13 млн рублей, ему грозят принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет. Также возможен штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, отметил источник.

При этом законопроект предусматривает освобождение от ответственности при возмещении ущерба за незаконный майнинг. Доходы от такой деятельности подлежат конфискации.

Правительство России ввело полный запрет на майнинг криптовалют с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года в 10 субъектах страны. Ограничения распространяются на Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!