Крым получит от Москвы более 9 млрд рублей

Правительство Москвы выделит 9,3 млрд рублей на развитие Крыма до 2028 года
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Правительство Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве с Крымом выделит более 9 млрд рублей на развитие республики. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

В заявлении отметили, что программу сотрудничества двух российских субъектов продлили до 2028 года.

«[Она] предусматривает выделение дополнительного финансирования в размере 9,3 млрд рублей, в том числе на 2026 год — 3,3 млрд рублей. В целом с 2020 года объем поддержки составит 67,9 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что средства будут потрачены на строительство новых сетей газоснабжения на территории региона, а также обновление наземного пассажирского транспорта. Кроме того, власти планируют продолжить модернизацию государственных учреждений здравоохранения, отремонтировать объекты культурного наследия и повысить общий уровень благоустройства городов и иных населенных пунктов.

В конце января глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что бюджет республики по итогам 2025 года получил 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов. По словам депутата, вырученные средства используются для финансирования социально значимых проектов.

Ранее в Крыму расширили перечень национализированного имущества.

 
