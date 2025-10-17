На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возможность заключения соглашений о стабилизации цен продлили на четыре года

Кабмин продлил возможность заключения соглашений о стабилизации цен до 2029 года
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продовольствие до 31 декабря 2029 года (срок истекал в мае 2026 года). Об этом сообщил кабмин в своем Telegram-канале.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке. Механизм этих соглашений предполагает принятие хозяйствующими субъектами добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары.

По последним данным ФАС, соглашения заключены в 71 субъекте РФ с участием 14 546 хозяйствующих субъектов, включая 292 производителей, 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и трех АЗС.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в связи с дефицитом бюджета в 5 трлн рублей россиянам следует ожидать новые налоги и рост цен на продукты в 2026 году.

Ранее сообщалось, что АЗС торгуют разбавленным бензином, чтобы не повышать цены.

