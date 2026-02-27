В России предложили ввести налог на сверхприбыль банков

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банковского сектора. Законопроект планируют внести в Госдуму в пятницу, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке к новому документу говорится, что предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банков через введение разового налога за периоды 2025–2026 годов.

Сверхприбыль предлагается рассчитывать как превышение средней арифметической прибыли за 2026 и 2025 годы над средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Ставку налога предлагается установить на уровне 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

Миронов заявил агентству, что считает правильным и справедливым изъятие части сверхприбыли банков в бюджет. По его словам, партия предлагает специальный механизм для направления дополнительных доходов банковского сектора в казну. Он также сообщил, что одновременно предлагается повысить ставку налога на прибыль банков с 25% до 30%. По мнению депутата, это позволит привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным и малообеспеченным гражданам, а также для развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики.

В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Мироновым уже предлагала ввести разовый налог на сверхприбыль банков в размере 10%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что такая мера не принесет пользы экономике. Замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что Минфин не поддерживает эту инициативу. В январе 2026 года законопроект отклонили в Госдуме.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоги для богачей.