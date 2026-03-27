В России могут закрыться магазины еще 13 брендов

CMWP: в 2026 году с российского рынка могут исчезнуть около 13 брендов

Около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в консалтинговой компании CMWP.

По данным собеседника агентства, речь идет о брендах, которые уже полностью закрыли торговые точки или находятся в процессе ухода с рынка.

В исследование включили товары широкого потребления. При этом специализированные категории, такие как автомобили и медицинские изделия, а также сегмент общественного питания, не учитывались.

Среди брендов, которые на конец марта закрывают сеть магазинов, оказались российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также немецкий бренд Bugatti. В сегменте детских товаров сеть закрывает российский Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн — сейчас у марки остается одна торговая точка. Ранее сообщалось, что российские бренды Modis, Zenden и Kovik также планируют уйти с рынка РФ.

Кроме того, ряд компаний сокращает число магазинов. Речь идет о российских брендах Desport (спортивные товары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техника и электроника), а также Cats & Dogs (товары для животных). До этого сообщалось о сокращении сети магазинов у Gloria Jeans.

Консультанты добавили, что российские фэшн-бренды Cosareve и Pink Punk приостановили работу и могут как вернуться на рынок, так и окончательно его покинуть. В 2026 году российские бренды M'Studio и Face code уже закрыли свои магазины.

Ранее Chanel зарегистрировал два товарных знака в России.