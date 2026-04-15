Мировые центробанки начали массово распродавать золотые резервы

Спотовая цена на золото опустилась до $4,8 тысяч за унцию, что примерно на 10% ниже пиковых значений конца января. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов.

После нескольких лет активных закупок центробанки многих стран начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты объясняют такие действия тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта, а волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Активнее всех золото продает Турция. Согласно отчету Metals Focus, официальные золотые запасы страны в марте сократились на 131 тонн.

Гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф считает, что цены на золото в ближайшее время будут сильно колебаться. К концу года грамм металла подорожает на 36,3% и будет стоить 16 тысяч рублей.

До этого директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что разумнее всего для долгосрочных инвестиций вкладываться в золото, отводя его долю 70-80%, а остальные средства отвести под серебро.

