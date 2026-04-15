Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Мировые центробанки начали массово распродавать золотые резервы

Павел Лисицын/РИА Новости

Спотовая цена на золото опустилась до $4,8 тысяч за унцию, что примерно на 10% ниже пиковых значений конца января. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов.

После нескольких лет активных закупок центробанки многих стран начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты объясняют такие действия тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта, а волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Активнее всех золото продает Турция. Согласно отчету Metals Focus, официальные золотые запасы страны в марте сократились на 131 тонн.

Гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф считает, что цены на золото в ближайшее время будут сильно колебаться. К концу года грамм металла подорожает на 36,3% и будет стоить 16 тысяч рублей.

До этого директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что разумнее всего для долгосрочных инвестиций вкладываться в золото, отводя его долю 70-80%, а остальные средства отвести под серебро.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!