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Продажи французского шампанского упали по итогам 2024 года

Продажи французского шампанского сократились почти на 10%
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Depositphotos

Французские производители шампанского продали по итогам 2024 года 271,4 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 9,2% меньше, чем за год до этого, пишет агентство Reuters со ссылкой на подсчеты комитета Шампани.

Как указывает агентство, продажи французского шампанского падают второй год подряд. В 2023 году объем поставок составил 299 млн бутылок, что на 8,2% ниже показателя 2022 года.

Президент Генерального синдиката виноделов и сопредседатель Комитета Шампани Максим Тубар назвал шампанское барометром настроения потребителей. По его словам, сейчас не время для празднования, учитывая инфляцию, конфликты по всему миру.

В первой половине декабря спикер парламента Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что власти обсуждают введение запрета на продажу детского шампанского. Он отметил, что, хоть детское шампанское — это обычная газировка, образ такого напитка может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей.

Ранее стало известно, какое игристое вино любят россияне.

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