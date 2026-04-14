В российском регионе построят новый промышленный парк за 200 млрд рублей

В Набережных Челнах построят промышленный парк за 200 млрд рублей
В Набережных Челнах построят новый промышленный парк «Мастер». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». Уточняется, что общий объем инвестиций в строительно-монтажные работы составит порядка 200 млрд рублей.

Согласно документации, срок реализации проекта — 20 лет, с 2027 по 2046 год. Ожидается, что создание промпарка даст импульс развитию промышленности города и привлечению новых резидентов. Учредителем выступает АО «Камский индустриальный парк «Мастер».

Издание напоминает, что в Набережных Челнах уже функционируют два промышленных парка «Развитие» и «База оборудования», два индустриальных парка «Мастер» и «Челны», а также несколько промышленных площадок.

Летом прошлого года в Московской области, в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», глава региона Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов дали старт строительству трех индустриальных парков. Общий объем инвестиций превысит 150 млрд рублей.

Ранее в Подмосковье открылся крупнейший роботизированный распределительный центр.

 
