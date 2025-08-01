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В Подмосковье началось строительство трех государственных индустриальных парков

Андрей Воробьев дал старт строительству трех индустриальных парков
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Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» губернатор региона Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов дали старт строительству трех индустриальных парков, сообщает пресс-служба губернатора.

Парки появятся в Дмитровском, Раменском и Жуковском округах до конца 2025 года.

«Сегодня – важное событие, мы закладываем первый камень. Но вместе с тем работа над строительством и запуском индустриальных парков идет полным ходом. Задача – уже в октябре на этом месте иметь готовую производственную площадку, на которой будут работать самые передовые компании», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье сейчас в высокой стадии строительства находятся 5 государственных индустриальных парков.

«Все они имеют площадь не менее 100 гектаров, одинаковый стандарт. Наша цель – построить парк, который предлагает резиденту прийти на все готовое и начать производство», — отметил губернатор.

По словам Алиханова, правительство Московской области активно строит и выдвигает новые предложения.

«У нас задача президентская – 100 новых индустриальных парков до 2030 года должно появиться в нашей стране. Больше семи десятков в Московской области уже действуют, поэтому регион, безусловно, является лидером», — сказал он.

Общий объем инвестиций в создание трех индустриальных парков превысит 150 млрд рублей.

В Дмитровском округе построят индустриальный парк «Ключ» площадью 119 га, в Раменском – парк «Импульс» площадью 177 га, а в Жуковском – на территории в 191 га.

«Более четверти валового регионального продукта Подмосковья – торговля. А значит важна технологичная работа логистических комплексов, распределительных центров. Сегодня все, кто занимаются логистическим бизнесом, большое внимание уделяют роботизации и автоматизации», — добавил Воробьев.

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