В Подмосковье открылся крупнейший роботизированный распределительный центр

В городском округе Подольск Московской области на территории индустриального парка «Южный» начал работу первый роботизированный распределительный центр компании «Магнит», сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Открытие объекта соответствует задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации», направленного на развитие роботизации рабочих процессов. Комплекс крупнейшим распределительным центром компании в России. В нем применяются современные роботизированные технологии, направленные на оптимизацию рабочих процессов и повышение эффективности работы персонала. Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей, создано более 2 тыс. рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул значимость проекта. По его словам, все, что касается распредцентров, логистики и маркетплейсов занимает очень заметное место в экономике Подмосковья.

«Очень приятно сегодня находиться здесь в, пожалуй, самом современном, технологически оснащенном распределительном комплексе Московской области. Наша задача – максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов», — добавил он.

Предполагается, что новый комплекс станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр компании. Он построен по модели build-to-rent и разделен на несколько секторов. Один из них – пятиярусный мезонин площадью 30 тыс. м², предназначенный для хранения свыше 35 тыс. наименований продукции, включая декоративную косметику и бытовую химию.

«На ПМЭФ мы подписали соглашение о достаточно большой программе развития роботизации на складских мощностях ГК «Магнит». И сегодня открыли федеральный распределительный центр. Особенность заключается в том, что на его территории несколько блоков, каждый из которых отвечает за свою технологию распределения товаров», — отметил гендиректор «Магнита» Евгений Случевский.

В компании уточнили, что пятиярусный мезонин центра был полностью роботизирован. Там реализована конвейерная система протяженностью более 2 км, способная перемещать свыше 60 тыс. коробок в сутки. Также тестируется технология роборуки, которая заменяет физический труд при перемещении коробок с товарами. Для измерения веса и габаритов грузов используется инфоскан – передвижное устройство с функцией автоматической передачи данных в информационную систему центра.