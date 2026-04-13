Россиянам назвали способ снизить расходы на продукты до 30%

Экономист Тумин призвал планировать покупки в супермаркетах заранее
Планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут сократить расходы на продукты до 30% без изменения привычного рациона. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Когда еда занимает 39% бюджета, это становится ключевой точкой для оптимизации расходов. Значительная часть трат связана не столько с ростом цен, сколько с особенностями потребительского поведения. Многие покупатели приходят в магазин без четкого плана, что способствует увеличению числа импульсивных покупок», — отметил эксперт.

Наиболее эффективный способ оптимизации, по мнению Тумина, — планирование меню на неделю. Это позволяет покупать только необходимое и снижает риск порчи продуктов. Также полезны составление списка покупок, разумное использование уже имеющихся запасов и взвешенный подход к акциям и оптовым закупкам.

Профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон до этого объяснил, как сберечь зарплату и не потратить ее за один день. Он посоветовал вести учет бюджета.

По его словам, всегда необходимо предусматривать обязательные платежи, от которых отказываться нельзя — это коммуналка, подписки, мобильная связь и так далее.

Ранее россиянам назвали популярные советы, которые не позволяют сэкономить.

 
